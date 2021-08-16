Kur'an öğreticileri: Yaz kursu bitse de çocuklar camiye devam etmeli

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Oku! Hayatını Kur'an ile doku" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları son haftaya girdi.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen eğitimler bu yıl tekrar yüz yüze dersler şeklinde verildi.

Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlere katılan çocuklar için, eğitim dışındaki zamanlarının dışında eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Bingöl merkezde yaz Kur'an kurslarında imam hatipler, çocukları camiye alıştırmak, sevdirmek ve İslam dininin esaslarını öğretmek için çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra, Hazreti Muhammed'i hayatı, ibadet ve ahlak konularında da eğitim alıyorlar.

"Çocuklar sürekli cami ortamında olmaları lazım."

Merkez TOKİ konutlarındaki caminin imam hatibi Hüseyin Çağala, öğrencilerin sürekli camiye gelmeleri, ailelerin de çocuklarını camiye alıştırmaları gerektiğini vurguladı.

Çağala, "2 senedir Covid-19 nedeniyle camilerde ders yapılmıyordu, bu sene tekrar başladık. Öğrenciler okul derslerinden koptuğu gibi Kur'an-ı Kerim derslerinde de uzak kalmışlar, bu da maneviyatlarına yansımış. Yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla tekrar toparlanmaya çalışıyoruz, derslerimizi yapıyoruz. Bunun yanında gençlerle sabah namazı buluşmaları yapıyoruz. Ayrıca sportif faaliyetlerimiz var, gençlerimizle etkinlikler yapıyoruz." dedi.

"Velilerden çocuklarını camiye göndersinler, dersler devam edecek"

Kur'an-ı Kerim derslerinin yanında çocuklara güzel ahlak, saygı ve sevginin öğretilmesi gerektiğini söyleyen Çağala, "Burada 2 imam ve 2 bayan fahri imamla hizmet veriyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.' Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Cuma günü yaz Kur'an kursları bitecek. Özellikle velilerden isteğimiz bundan sonra da çocuklarını camiye göndersinler, dersler devam edecek." diye konuştu.

"Aileler çocukların okul derslerini takip ettiği gibi Kur'an-ı Kerim derslerini de takip etmeliler."

Cami müezzini Mehmet Said Kelem ise camilerin önemine işaret ederek, "Camiler, çok faktörlü bir mekândır; insanın eğitim, kültürel itikadı hayatına hitap eden bir yerdir, İslam, insanın eğitimine çok önem veriyor. Bu döneme baktığımızda gençler bilgiyle şekilleniyor. Yetişen nesil anne, baba olacak; doktor, öğretmen, mühendis olacak. Camiye geldiği vakit dinini bilen, topluma faydalı birer meslek erbabı olacak." şeklinde konuştu.

"Aileler, çocuklarını camiye göndermekle yetinmemeleri gerekir." diyen Kelem, "Aileler, nasıl ki çocuklarının okul derslerini takip ediyorsa Kur'an-ı Kerim derslerini de takip etmelidirler. Ve öğreticilerle iletişim halinde olmalılar. Bu şekilde daha iyi verim alınır. Yaz Kur'an kursu bitikten sonra uzun bir ara oluşuyor. Bu da öğrencilerin öğrendikleri dersleri unutmalarına sebep oluyor. Bunun için camiye devam etmeleri gerekir. Diğer camilere de Yaz Kur'an kursları bittikten sonra da derslere devam etmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Camiye gelen bir birey toplumuna daha faydalı olur."

Kelem, "Camide ders alan bir bireyle hiç cami ruhunu almayan bir birey çok farklıdır. Gelişimi, topluma faydası ve okuldaki başarısı aynı olmaz; camiye gelen öğrenci daha başarılı, toplumuna daha faydalı olur." diye konuştu.

Yaz Kur'an kursuna gelen öğrencilerden Abdullah Demez, kursları çok beğendiğini ve sürekli gelmek istediğini söyledi. Demez, "Kur'an-ı Kerim dersi öğreniyorum, teneffüslerde oyun oynuyoruz, hocalarımızla sohbet ediyoruz. Gelmeyen öğrenciler için üzülüyorum. Onların da bu ortama gelmelerini istiyorum." diye belirttti

Musab Bedirhan İnak isimli öğrenci de Yaz Kur'an kurslarına katılamayanların en kısa zamanda camide derse başlamalarını tavsiye etti.

Kaynak: İLKHA