Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri kaptılar

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaz Kur’an kursunu tamamlayan öğrenciler Cumhuriyet altını, bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Büyük ödülleri kazanan öğrenciler sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

Yeni Cami’de düzenlenen ödül töreninde öğrenciler, kurs süresi boyunca öğrendikleri duaları okuyup, bilgilerini paylaştı.

Törende konuşan cami imam hatibi Ali Köse, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da camimizde 100 öğrencimiz vardı. 100 öğrencimizin yüzde 60’ı Kur’an’a geçti. Tabi çok başarılı olan öğrencilerimize büyük ödüller hedef koyduk. Büyük başarı elde eden öğrencilerimize bisiklet, altın gibi hediyeler verdik. Ama öğrencilerimizin hepsine hediye vereceğiz" dedi.

Hediyenin teşvik amacıyla verildiğini dile getiren Köse, "Öğrencilerimiz burada hem dini bilgilerini öğrendi, hem namaz surelerini öğrendiler, namaz kılacak seviyeye geldiler. Özellikle öğrencilerimize ve velilerimize bu yazın sıcağında tatil yapmak yerine camimize gelerek dini ve diyanetini tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Bayram Aydın da, her yıl düzenlenen Kur’an kursu bitirme programlarına katıldıklarını söyleyerek, “Özellikle burada çocuklara güzel hediyeler temin edildiği için öğrencisi çok fazla. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklara ne yapılsa azdır. Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kur’an kursunu tamamlayan öğrencilere Cumhuriyet altını, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Törene mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenci velileri katıldı.