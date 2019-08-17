Kur’an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme semineri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaz kur’an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları semineri verildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaz kur’an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları semineri verildi.

Sağlık Bakanlığının ‘Sağlıklı Nesiller’ etkinliği kapsamında Pazaryeri ilçesinde bulunan Karamustafa Paşa Caminde kur’an kursu öğrencilerine seminer verilerek minik öğrencilerin sağlıklı yetiştirilmesi konusunda bilgilendirildi. Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran tarafından Karamustafa Paşa Camisinde verilen seminerde minik öğrencilere bilgiler verildi. Hemşire Erduran öğrencilere, “YazKur’an Kursları Sağlıklı Nesiller Etkinliği’ kapsamında ilçemizde bulunan Kur’an kursu öğrencilerimize, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kurallarını konularında eğitim verdik. Öğrencilerimize broşür vererek bu konuda bilinçlendirilmesini sağladık” ifadesinde bulundu.

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