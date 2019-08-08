Kur’an kursu öğrencilerine özel program
Yalova’nın Altınova ilçesinde yaz Kur’an kurslarını tamamlayan 1500 öğrenci, Hersek Güreş Meydanı’nda doyasıya eğlendi.08 Ağustos 2019 Perşembe 12:49
Yalova’nın Altınova ilçesinde yaz Kur’an kurslarını tamamlayan 1500 öğrenci, Hersek Güreş Meydanı’nda doyasıya eğlendi.
Altınova Müftülüğü’nün “Yazımda Kardeşlik Var” kursları sona erdi. 2019 yılı yaz Kur’an kurslarının kapanış programı Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde başarılı öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle başladı. Ardından Hersek Er Meydanı’nda düzenlenen eğlence programına geçildi. Burada kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlenen öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi. Programa ilçe protokolü de katıldı.
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