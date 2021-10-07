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Kadın - Aile Kur'an Kursu öğrencilerine İstanbul gezisi
Kadın - Aile

Kur'an Kursu öğrencilerine İstanbul gezisi

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, Doğanlar Kur'an Kursu'nda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik İstanbul gezisi gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2021-10-07 17:23:00 -
Kur'an Kursu öğrencilerine İstanbul gezisi

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, Doğanlar Kur'an Kursu'nda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik İstanbul gezisi gerçekleştirdi.

Sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki projeleriyle ilçe sakinlerinin hayatına dokunan Karatay Belediyesi bu kapsamda, Doğanlar Kur'an Kursu'nda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik İstanbul gezisi düzenledi. Gezi kapsamında kursiyerler, İstanbul'un tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdi. İstanbul programına katılan kursiyerler, programı kapsamında Ayasofya Camii, Sultan Ahmet, Eyüp Sultan, Çamlıca Camii, Mısır Çarşısı gibi daha pek çok yeri görme fırsatı buldu. Gittikleri yerlere hayran kalan kursiyerler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Gezi dolayısıyla Karatay Belediyesi'ne teşekkür eden kursiyerler, "Uzun bir süre birlikte eğitim aldık, çalıştık. Kursiyerler olarak burada aile olduk. Çok güzel zamanlar geçirdik. Kursa katıldığımız için çok mutluyuz. Bizlere bu programı düzenleyen ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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