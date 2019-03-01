Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur ölme" diye ağladı... Acı haber geldi
Bursa'da 23 yaşındaki Kur'an kursu hocası Rümeysa Koyuncu'ya araba çarptı. Koyuncu'ya çarpan araç sürücüsü Atakan Demir, genç kadının başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktü. Genç hoca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.01 Mart 2019 Cuma 16:31
Kaza, öğle saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.
Başında gözyaşı döktü
Atakan Demir yönetimindeki 16 AAE 908 plakalı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu'ya çarptı. Kazada, Koyuncu ağır yaralandı. Aracından inen Demir, Koyuncu'nun başında "Ne olur ölme" diyerek ağladı.
Yaşamını yitirdi
Rümeysa Koyuncu, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
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