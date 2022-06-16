Kur'an kurslarını hedef alan Ankara ve İzmir barolarına tepki! 'Bu uygulama tüm Türkiye'ye yayılmalı'

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Avukatlar Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz, Mehmet Mustafa Özünver ve Musab Özkan ile Yakup Özünver, Mustafa Reşit Reşitoğlu, Ankara Adliyesi'ndeki yaz Kur'an kurslarını hedef alan Anakara ve İzmir barolarına suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Avukatlar, Ankara ve İzmir barolarına tepki gösterdikleri basın açıklamasında, "halkı kin ve düşmanlığa" sevk etmek suçunun işlendiğini belirtirken, kamu personellerinin çocuklarına yönelik yaz Kur'an kurslarına ilişkin, "Uygulamanın tüm kamu kurum ve kuruluşlarına şamil olarak genişletilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

"Eski Türkiye özlemi içinde yanıp tutuşan ve her fırsatta İslam düşmanlığı yapan bu kesim iyi bilmelidir ki, bu ülkenin asli unsuru olan Müslümanların, din ve vicdan hürriyetine hiç kimsenin ilişmeye hakkı yoktur." denilen açıklama şöyle devam etti:

"Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" diyen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilen Kur'an'ın yüce hakikatlerinin çocuklarımıza öğretilmesi, gençliği korumakla yükümlü olan devletin asli vazifesidir. Sapkın fikirlerle, çocuk ve gençlerimizin dimağlarına atılan zehirlerin tek panzehirinin Kur'an olduğu bugün daha iyi bilinmektedir.

Çocuklarını İslami terbiye ile yetiştirmek isteyen kamu personellerine, gerekli kolaylığın sağlanması gerekmektedir.

Ankara Adliye'sinde personel çocuklarına ilişkin verilecek yaz Kuran kurslarını olumlu görmekle birlikte eksik olduğunu vurgulamakta fayda görüyoruz. Bu uygulamanın tüm kamu kurum ve kuruluşlarına şamil olarak genişletilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Diyanet İşleri Başkanlığı ile bakanlıkların ortak çalışması ile çocuklarına Kur'an kursu eğitimi verilmesini isteyen tüm kamu personellerine gerekli kolaylığın sağlanarak, kamu kurumlarında derslikler açılması icap etmektedir.

Bununla birlikte ifade etmek isteriz ki, İzmir Barosu ve Ankara Barosu yönetimi tarafından yapılan açıklamalar, Türk Ceza Kanunu 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığı Tahrik" suçuna vücut vermektedir. Bu sebeple, ilgililer hakkında adli soruşturmaların başlatılması için meslektaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hukuku ve toplumu hazmedemeyenlere karşı bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuna ifade etmek isteriz.