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Gündem Kur'an kurslarına katılım Cumhuriyet'i kudurttu
Gündem

Kur'an kurslarına katılım Cumhuriyet'i kudurttu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı Kur'an-ı Kerim kurslarına gençlerin yoğun ilgi göstermesi İslam düşmanı Cumhuriyet'i kudurttu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:44:00 -
Kur'an kurslarına katılım Cumhuriyet'i kudurttu

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençleri Kur'an-ı Kerim kurslarına katılım için teşvik ederek, yeni nesillerin dinini bilmesi için emek sarf ediyor.

Bu emeklerin karşılığını alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 senesinden bu yana kurslara katılan genç sayısını artırmayı başardı.

2015 senesinde 15 bin 265 kişi Kur'an kurslarına kayıt yaptırırken, bu sayı 2020'de 181 bin 808 oldu.

İslam düşmanları rahatsız oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uğraşları meyvesini verirken, bu güne dek defalarca İslam karşıtı haberleriyle gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi rahatsız oldu.

"Devlet destekli kurs" başlığıyla söz konusu gelişmeyi duyuran Cumhuriyet, "Kuran kurslarına katılımın düşük olmasından şikayet eden Diyanet, devlet desteğiyle 4-6 Yaş Kuran kurslarıyla hedeflediği 200 bin öğrenciye ulaştıu. MEB'le "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı" protokolü imzalayarak din personelinde çocuk gelişimi eğitimi veren Diyanet'in 4-6 Yaş Kuran kurslarına son dört yılda 523 bin 823 çocuk gitti" ifadelerine yer verdi.

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