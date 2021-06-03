Kur’an Kursları yüz yüze eğitime geçti mi? Kur’an Kursları ne zaman yaz tatiline girecek?

1 Haziran'dan sonra başlayan kademeli normalleşmede Kur’an Kurslarının durumuyla ilgili detaylar belli oldu. 4-6 Yaş Grubu, İhtiyaç Odaklı ve Hafızlık Kur'an Kursları ile İhtisas Merkezleri, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri ve mahallinde düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler şeklinde bir çok kademede eğitimler düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın sürecinde çevirim içi ortamda faaliyetlerine devam etti. Diyanet haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İhtisas Merkezlerinde 1 Haziran 2021; Hizmet İçi Eğitim Merkezleri ve mahallinde düzenlenen Hizmet İçi Eğitim programlarında 2 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

4-6 Yaş grubu Kur’an Kursları ile İhtiyaç Odaklı Kur’an Kurslarında eğitim dönemi 11 Haziran 2021 itibarıyla sona ereceğinden bu programlarda yüz yüze eğitime geçilmeyeceği, bunun yerine Yaz Kur’an Kursu hazırlıklarına ağırlık verileceği öğrenildi.

Kur’an Kursları ne zaman yaz tatiline girecek?

Kurslarda uygulanan programlar 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.