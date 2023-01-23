Kur'an-ı Kerim'i yakan alçak Paludan ilk kez konuştu: Korkuyorum

Türkiye ile İsveç arasında halihazırda gergin olan ilişkiler, hafta sonu Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasından sonra neredeyse geri dönülemez bir noktaya geldi.

İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'den İsveç'e arka arkaya tepkiler yükselirken, MHP lideri Devlet Bahçeli, "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize; Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır" dedi.

Yerel yönetimlere ve güvenlik güçlerine, Kur'an-ı Kerim'i yakacağını önceden haber veren ve Ankara'nın taleplerine rağmen çirkin eylemini yapan Paludan, sessizliğini bozdu.

İsveç medyasına konuşan Paludan, "Kutsal kitabı yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra 'tamam bu oldu' dedim. Fakat düşündüğüm gibi çıkmadı" dedi.

Alçak eyleminden pişmanlık duymadı

Kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna ise, "Hayır, ben bunu yaptım çünkü siyasi sebeplerim vardı. Bu kadar çok insanın beni öldürmek istediğini görünce üzüldüm" dedi.

Daha önce de benzer eylemler gerçekleştiren Paludan, "Eskiye kıyasla şu an daha çok tehdit geliyor" yorumunu yaptı. 2019'dan beri bir koruması olduğunu söyleyen Paludan, "Şu an yaşadıklarım öncekilere hiç benzemiyor. Çok daha ciddi tehditler geliyor. Sosyal medyada dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5'i tehdit oluyor" yorumunu yaptı.

Gazetecinin kendisine yönelttiği, "Korkuyor musunuz?" sorusuna ise Paludan, "Evet, birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum. Bana ne yapacaklarını anlatıyorlar" ifadesini kullandı. Paludan, "Bu eylem ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok" dedi.