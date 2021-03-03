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Dünya Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı karşılıksız kalmadı
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı karşılıksız kalmadı

Irkçı gruplar Danimarka'da provokasyonlarına devam ediyor. Irkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyesi bir kişi cadde ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya kalktı. Çirkin saldırıya imza atan şahsa yoldan geçenler gerekli cevabı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 02:27:00 -

Danimarka'da Müslümanların da çoğunlukta yaşadığı Kopenhag'ın Nørrebro bölgesinde, İslam dünyasını ayağa kaldıran çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

Irkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyesi olduğu öğrenilen bir şahıs, sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı.

Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı, yerinde cevap gecikmedi

Sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan ırkçı Danimarkalı, yoldan geçen 3 kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Tepki gösterenlerden biri, ırkçı Danimarkalının elinden kutsal kitabı alırken, diğeri de tekme attı.

Ahlaksızca saldırmaya devam edecekler

Öte yandan Kur'an'ı Kerim'in yakılmasının engellenmesine içine sindiremeyen Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kopenhag'da 20 gün boyunca Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonu yapacağını belirtti.

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