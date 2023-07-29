Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti orada darp edildi! Sırtında ‘Fuck İslam’ yazan kişinin eylemci olduğu anlaşıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunan bir kişiye yoldan geçen bir kadın engel olmaya çalıştı.

Iraklı Kuds Al-Samarrai yakılmak istenen Kur'an'ı eylemcilerden almaya çalışılırken saldırıya uğradı. Samarri’ye saldıran ve sırtında ‘Fuck İslam’ yazılı kişinin Danimarka polisi değil gösterici olduğu anlaşıldı. Ardından da Kutsal kitabımızı eylemcinin elinden almaya çalıştığı için ‘hırsızlık' suçlamasıyla karakola götürülen Iraklı Kuds Al-Samarrai yaşadıklarını anlattı: “Kur'an'a saygısızlığı görünce yüreğim sızladı. Kimsenin onu yakmasına izin veremezdim, O benim kitabım nasıl yakabilirler' dedim.” Dedi.



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Kuds Al- Samarrai’yi darp eden Danimarka polisinin ve sırtındaki ‘Fuck İslam’ yazılı eylemci videoyu izleyenleri şok etti.