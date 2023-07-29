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Sosyal Medya Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti orada darp edildi! Sırtında ‘Fuck İslam’ yazan kişinin eylemci olduğu anlaşıldı
Sosyal Medya

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti orada darp edildi! Sırtında ‘Fuck İslam’ yazan kişinin eylemci olduğu anlaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 12:32:00 - 2023-07-29 13:28:53

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde bir kadın, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunan eylemciye engel olmaya çalıştı. Kadının müdahalesiyle harekete geçen Danimarka polisi kadını darp ederek Kur’an-ı Kerim’i sırtında 'Fuck İslam' yazan göstericiye geri verdi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunan bir kişiye yoldan geçen bir kadın engel olmaya çalıştı.

Iraklı Kuds Al-Samarrai yakılmak istenen Kur'an'ı eylemcilerden almaya çalışılırken saldırıya uğradı. Samarri’ye saldıran ve sırtında ‘Fuck İslam’ yazılı kişinin Danimarka polisi değil gösterici olduğu anlaşıldı.  Ardından da Kutsal kitabımızı eylemcinin elinden almaya çalıştığı için ‘hırsızlık' suçlamasıyla karakola götürülen Iraklı Kuds Al-Samarrai yaşadıklarını anlattı: “Kur'an'a saygısızlığı görünce yüreğim sızladı. Kimsenin onu yakmasına izin veremezdim, O benim kitabım nasıl yakabilirler' dedim.” Dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuds Al- Samarrai’yi darp eden Danimarka polisinin ve  sırtındaki ‘Fuck İslam’ yazılı eylemci videoyu izleyenleri şok etti.

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Yorumlar

kim olursa olsun SORUMLU BARBAR HACLI FASIST DANIMARJA, ISVEC, INGILTERE, ABD VE TUM AVRUPADIR@!!!

carli hebdo dergisine kurgu saldirida ortaligi ayaga kaldirip kolkola yuruyen alcaklar, sozde THE CEMAAT CIA ORGUTU  FETÖCÜLER NEREDE????

Ziya

Kıssasa kısas sizin gibi şerefsizleri ... farz oldu
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