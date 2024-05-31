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Dünya Kuran-ı Kerim yakan Alman politikacıya, haddini bildiren saldırı!
Dünya

Kuran-ı Kerim yakan Alman politikacıya, haddini bildiren saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 17:07:00 - 2024-05-31 17:12:04

Aşırı sağcı İslam düşmanı politikacı Michael Stürzenberger Almanya’da bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin saldırganı yaralayarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Aşırı sağcı İslam düşmanı politikacı Michael Stürzenberger Almanya’da bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin saldırganı yaralayarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.

İslam karşıtı kışkırtıcı konuşmalarıyla bilinen aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger, bugün Almanya’nın Mannheim kentindeki eylemleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda biri polis olmak üzere yaralılar olduğu ve polisin saldırganı vurarak yaraladığı açıklandı.

Alman Özgürlük Partisi'nin (AfD) 2013-2016 yılları arasında lideri olan aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger ile Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hareketinden bazı kişiler bugün Mannheim kentinde eylem düzenledi. Eylem sırasında bıçaklı bir saldırgan, Stürzenberger ile BPE hareketinden bazı kişilere saldırarak yaraladı, sosyal medyada yayılan görüntülerde saldırganın bir polisi ensesinden bıçakladığı sırada polis tarafından vurulduğu görüldü.

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