Kur'an-ı Kerim eğitimine kaç yaşında başlamak uygundur?

4 yaşına gelen çocuğun ezber ve alfabetik öğrenme süreci pedagojik olarak başlamıştır. Bu yaştaki çocuklar duydukları ve gördükleri şeyi kolayca öğrenirler. Çocuğunuz erken yaşta Kur'an-ı Kerim eğitimi alsın istiyorsanız 4 yaşındayken bu eğitime başlayabilirsiniz.

Eğitime öncelikle dini motifli şarkılar ezberleterek başlarsanız bu çocuğun öncelikle bu eğitimi sevmesini sağlayacaktır. Bu da eğitim sürecini kolay ve kalıcı bir hale getirecektir. Bu yaş grubunda çocuklar duyarak öğrenirler o yüzden dinleyerek dini bilgiler edinmek onlar için oldukça faydalıdır.

Çocuğunuzun Kuran eğitimini bir kursta almasını istiyorsanız çocuğunuzun seveceği bir mekan ve seveceği bir hoca olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi taktirde çocuğunuz bu eğitimi sevmeyecek ve reddedecektir.