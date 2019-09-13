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Kur’an bülbüllerinin icazet heyecanı!

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Kur’an bülbülleri hafızların arasına 15 genç daha katılıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 10:05
Kur’an bülbüllerinin icazet heyecanı!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Kur’an bülbülleri hafızların arasına 15 genç daha katılıyor. Ahsen Derneği Başkanı Mahmut Kabakçı Akit’e yaptığı açıklamada, “Hafız olabilmeleri için çocuklarımıza 3 yıl eğitim veriyoruz. Eğitimi veren bütün hocalarımız gönüllü olarak çalışıyorlar” dedi. “Kabakçı, “Şu anda 15 çocuğumuz hafızlığını bitirdi. Dini bütünlüğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde böyle çocuklarımızın yetişmesi bizim için çok önemlidir. Dernek olarak hafız imamlarımızın bir araya geldiği bir derneğiz. Bu çocuklarımızı hafız olarak yetiştirmek için hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz. Gönüllü imamlarımız sabah namazından sonra hazırlıklarını yapıyor ve bizim misafirimiz olan çocuklarımıza eğitim veriyorlar” bilgisini verdi.

Kabakçı, “Düzenleyeceğimiz icazet programı derneğimiz için bir ilk olacak. 15 Eylül Pazar günü biz kayıt alırken ezber yeteneğine bakıyoruz. Kur’an bilmemesi bizim için daha iyi. Temelden sağlam eğitim veriyoruz. Buda daha çocuklarımızda daha çok başarı getiriyor” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:05
  1. Ankara
  2. İslam dini
  3. Kur’an Kerim
  4. Ahsen Derneği Başkanı Mahmut Kabakçı
  5. Müslüman
  6. dua
  7. Hafız

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