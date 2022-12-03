Kur’an aşkı engel tanımadı

Ankara’daki görme engelli kursiyerler, Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim öğreniyor.

Çankaya Müftülüğü Kültür Merkezi’nde, iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan Braille alfabesiyle okuma yazma öğrenen öğrenciler, zamanla Kur’an-ı Kerim’i hatmediyor.

Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, eğitim merkezinde 2’si görme, 4’ü işitme engelli olmak üzere 6 engelli sınıfının olduğunu söyledi.

Diğer kursiyerlere olduğu gibi engellilere de İslam’ın temel esasları, Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed’in hayatını anlattıklarını bildiren Baytar, engelli kursiyerlere uzman öğreticiler eşliğinde eğitim verdiklerini belirtti.

“Hafızlık yapan görme engelli kardeşlerimiz var”

Toplumun her kesiminin değerli olduğunu vurgulayan Baytar, “Ankara genelinde burayı bilmeyen bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Sadece işitme ve görme engelli değil, hangi engele sahip olursa olsun vatandaşlarımızı Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanında diğer kursları da almaları için bekliyoruz” dedi.

Kurslarda çok sayıda görme engellinin Kur’an-ı Kerim’i hatmettiğini belirten Baytar, “Bununla beraber çok güzel Kur’an-ı Kerim okuyan, hatta hafızlık yapan görme engelli kardeşlerimiz de var” ifadesini kullandı.

“Her gün en az 10 sayfa okuyarak hatmimizi tamamlıyoruz”

Kur’an kursu öğreticisi Hatice Şule Yılmaz da kursiyerlerin öğrendiği Braille alfabesine Arapça harfleri de eklediklerini anlatarak, “Öğrencilerin hepsi şu anda Kur’an-ı Kerim’i kabartma yazıyla okuyabiliyor. Bunun yanında ezber derslerimiz var. Bu derslerde birçok sureyi ezberlediler” diye konuştu.

Hatim okuma dersleri de yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “Her gün en az 10 sayfa okuyarak hatmimizi tamamlıyoruz. Yılda 2 hatim yaptığımız da oluyor. Bunun yanında kendileri de ramazanda hatimlerini devam ettiriyor” bilgisini verdi.

Kursiyerlerden doğuştan görme engelli Nuray Aydemir ise ilkokulda kabartma yazıyı öğrendiğini ve hayatı boyunca yazıyla okuma yaptığını söyledi.

Parmak uçlarının kabartma yazı için duyarlı olması gerektiğini anlatan Aydemir, “Ben 4 yıl önce başladım Kur’an-ı Kerim öğrenmeye. Kabartma yazıyı bilince Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek bana kolay geldi. Şu anda çok rahat okuyabiliyorum. Dokunarak, Braille’den okuyarak Kur’an-ı Kerim’i hatmettim” dedi.