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Yerel Kuralları ne zaman öğreneceksiniz? Yaya geçidindeki kaza kameralarda
Yerel

Kuralları ne zaman öğreneceksiniz? Yaya geçidindeki kaza kameralarda

Yeniakit Publisher
2023-11-25 08:22:00 -

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçen yayaya panelvan kamyonetin çarptığı kaza kameraya yansıdı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise, yaya geçidini takmayan sürücülere tepki gösterdi.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Süleymaniye Camii mevkiinde meydana geldi.

Atatürk Meydanı istikametine seyreden G.Ö. idaresindeki kapalı kasa panelvan kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Şaziye K. isimli yayaya çarptı.

Kaza sonrası yere yığılan yaya Şaziye K. yaralandı.

Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan olay yerinde konuşan vatandaşlar, yaya geçidinde yavaşlamayan duyarsız sürücülere sert tepki gösterdi.

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