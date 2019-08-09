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Kurallara uymayanlar kameralardan kaçamayacak

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü plaka tespiti için kullanılan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) sistemini trafik denetimlerinde de kullanmaya başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
Kurallara uymayanlar kameralardan kaçamayacak

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü plaka tespiti için kullanılan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) sistemini trafik denetimlerinde de kullanmaya başladı.


Trafik kazalarının en aza indirilmesi, kaza sonrasında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların önlenmesi, emniyet kemeri kullanımının artırılması ve trafikte yol kullanıcılarının "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Sivas’ta bulunan KGYS üzerinden sabit kameralar aracılığıyla trafik denetimleri yapılmaya başlandı. Denetimlerdeemniyet kemeri ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı hakkında ihlali görülen sürücülere idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde 24 günlük süreçte 4 bin araç kontrol edildi ve kemer takmayan veya cep telefonu ihlali yapan 350 sürücüye cezai işlem uygulandı.


Sivas Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, sistemin kullanıldığı 24 günlük süreçte 4 bin aracın denetlendiğini ve 350 araca cezai yaptırım uygulandığını söyledi. Kulen, "Normalde bu kamera sistemleri kente giriş çıkış yapan yakalama kaydı ya da çalıntı olan araçların tespiti için kullanılıyor. Ama biz bunu artık trafiğe uyarladık. Sürücünün kemer takıp takmadığı, cep telefonu kullanıp kullanmadığı resimli olarak tarafımızdan denetlenmiyor. Temmuz ayının 16’sından itibaren yaklaşık 4 bin aracı denetledik 350 araca kural ihlali yaptığı gerekçesi ile cezai yaptırım uygulandı. Trafikte cep telefonu kullananlara 235, emniyet kemeri takmayanlara da 108 lira para cezası uygulanıyor. Biz bu olayın devlet olarak parasal boyutunda değiliz. Emniyet kemeri kullanımını tüm ülkede yaygınlaştırmakta kararlıyız" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
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