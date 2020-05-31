Kurallara uymayan yolculara yaptırım uygulanacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 1 Haziran’da başlayacak uçuşlar öncesi alınan tedbirleri açıkladı. Keskin, tedbirlere uymayan yolcular hakkında yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabı üzerinden 1 Haziran’da başlayacak uçuşlar öncesi havalimanlarında alınan önlemleri payla ve merak edilen soruları yanıtladı. Yolculuğun daha güvenli geçmesi için sosyal mesafe uygulamaları, el dezenfektanları, hijyen, dezenfeksiyon gibi tedbirler alındığını ifade eden Keskin, yolcuların kurallara eksiksiz uyması gerektiğini kaydetti.

Yolculara seslenen Keskin, “Kendinizin, ailenizin, diğer yolcularımızın ve sektör çalışanlarının sağlığının korunması için bu tedbir ve kurallara eksiksiz uyulması gerekmektedir. Check-in sırasında, güvenlik kontrolü ve yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği diğer alanlarda minimum mesafelere uyulması amacıyla zemin işaretleri kullanılmıştır. Yolcuların ve çalışanların doğrudan temasta olduğu yerlere ihtiyaç bulunması halinde pleksiglas paneller de kurulmuştur. Sıralarda yığılma oluşmasını önlemek için tüm yolcularımız mümkünse online check-in yapmaları önerilmektedir. Alınan tedbir ve kurallara uyulmaması halinde sağlığınızı tehlikeye girebileceği gibi uçuşunuzun iptal edilmesi dahil olmak üzere yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz” dedi.

HES kodu şart

Yurt içi uçuşlarda HES (Hayat Eve Sığar) kodunun zorunluluğu olduğunu vurgulayan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “HES (Hayat Eve Sığar) kodu, yurt içinde güvenle seyahat için TC Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. TC Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden belirli aralıklarla sorgulanarak seyahatinize engel olup olmadığının kontrol edileceği uygulama üzerinden oluşturulacak kodların bilet satış alımı ile uçuşa kayıt (check-in) sırasında havayolu kuruluşları ile paylaşılması gerekmektedir. Her aile için ayrı ayrı HES kodu alınmalıdır. Ancak 0-2 yaş aralığında olan aile üyeleri için HES kodu alma zorunluluğu bulunmamaktadır. HES kodunun belirli bir süreliğine geçerlidir. HES kodunuzun geçerlilik süresinin seyahat tarihlerinizi kapsadığından emin olmanız gerekmektedir. HES kodunun yurt dışı uçuşlarında zorunlu olmamakla beraber bu konuda TC Sağlık Bakanlığı ve hava yolu kuruluşlarının bilgilendirmelerinin dikkate alınması önerilir” diye ifade etti.

Karantina durumuna ilişkin de paylaşımlarda bulunan Keskin, “İç hat veya dış hat uçuşlarından sonra semptom göstermeniz durumunda karantina süreciniz bulunmamakla beraber uçuştan sonraki 14 gün boyunca kendinizi gözlemlemeniz ve semptom göstermeniz halinde ilgili sağlık otoritelerine başvurulması gerekir” dedi.

Havalimanlarına maske zorunluluğu

Havalimanlarına özel toplu taşma araçlarıyla gelecek olan yolcuların maske kullanması gerektiğini ifade eden Genel Müdür Hüseyin Keskin, maskesiz yolcuların havalimanı tesislerine ve uçağa kabul edilmeyeceğini söyledi. Bu kurallara uymayan yolcuların uçuştan men edileceğini ifade eden Keskin, “Kullandığınız maskeye ilaveten çantanızda uçuş sürenize bağlı yedek maskeler bulundurulması ve maskelerin nemlendikçe değiştirilmesi önerilmektedir. Havalimanlarında ve uçuşlarda yolcunun eldiven kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte eldiven kullanımı önerilmektedir” dedi.

Karşılama ve uğurlama için terminale kimse alınmayacak

Alınan tedbirler kapsamında karşılama ve uğurlama için havalimanına gelen kişilerin terminal binasına kabul edilmeyeceğini ifade eden DHMİ Genel Müdürü Keskin, bilet satış, bakım onarım vb. amaçlarla gelen kişilerin durumlarının ayrıca değerlendirileceği ve maskesiz kişilerin havalimanı ve tesislerine girişine asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Havalimanlarında terminal girişinden itibaren yolcuların vücut sıcaklıklarının termal kamera ile ölçüleceğini ifade eden Keskin, el dezenfektanlarını, jellerinin şişe boyutunun 100 ml’nin altında olduğu sürece havalimanı güvenliğinden geçilebileceğini aktardı.