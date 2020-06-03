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Yerel

Kurallar bu yüzden önemli! Ziyarete geldi, hastalık saçtı

Ramazan Bayramı'nın ardından yakınlarını ziyarete giden kadının görüştüğü 11 kişide koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:01:00 -
Kurallar bu yüzden önemli! Ziyarete geldi, hastalık saçtı

Konya kent merkezinde oturan 1 kişi, Ramazan Bayramı'ndan sonra Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi’ndeki bir yakınını ziyaret etti.

Görüştüğü kişilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda, kendisi ve mahalledeki 11 kişide virüs olduğu saptandı.

Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurulun kararı doğrultusunda 100 haneli mahalle karantinaya alındı.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Seydişehir Belediyesi ekipleri mahalledeki birçok noktayı dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede filyasyon çalışmasını sürdürüyor. Seydişehir Kaymakamlığı da mahalledeki vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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