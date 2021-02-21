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Spor 'Kural hatası' iddiası! TFF'ye başvuracaklar
Spor

'Kural hatası' iddiası! TFF'ye başvuracaklar

İstanbulspor Kulübü, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası olduğunu iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 00:02:00 -
'Kural hatası' iddiası! TFF'ye başvuracaklar

İstanbulspor Kulübü, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası olduğunu iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maçın son anlarında oyuncuları Eduart Rroca'nın kırmızı kartla oyundan ihraç edildiği belirtilerek, "Müsabakanın 90. dakikasında oyuncumuz Eduart Rroca, hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı kartını gördüğü gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştır. Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Turgut Doman, müsabakanın sonunda soyunma odasına giriş tünelinde konuyla ilgili itirazlarını sürdüren oyuncu ve teknik heyetimize, 'Ben 59. dakikada da Rroca'ya kart gösterdim, 90. dakikada ikinci sarı kartını gördü. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Soyunma odasında size verdiğim kartı göstereceğim.' ifadelerini kullanmıştır. Turgut Doman'ın bu sözleri üzerine kartın gösterildiği pozisyonu ve hakem kartındaki notları görme talebimiz geri çevrilmiştir. Türk hakemlerinin ve dolayasıyla Turgut Doman'ın dürüstlüğüne güveniyor, hatasını ve itirazlarımıza karşılık kullandığı ifadeleri kabul ederek raporuna eklemesini bekliyoruz. İstanbulspor Kulübü olarak söz konusu kural hatasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuruyu yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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