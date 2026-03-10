Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor

Dacia, Uluslararası Oyun Planı kapsamında Türkiye’de üretilecek dördüncü modeli Striker’ın ön tanıtımını futuREady strateji toplantısında gerçekleştirdi. Renault Duster, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal’in ardından, Dacia Striker da Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek. 400 milyon avroyu aşan bir yatırım paketiyle geliştirilen Striker, Türkiye’de satışa sunulacak ve başta Avrupa olmak üzere birçok pazara ihraç edilecek. Hibrit ve benzin/LPG seçenekleriyle sunulacak modelin 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor. Bu proje, Türkiye’nin Dacia markası için tek küresel üretim merkezi olmasını sağlayacak ve üretim kabiliyetini bir üst seviyeye taşıyacak. Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, “Oyak Renault, Aralık 2023’te açıkladığı yatırımla dört yeni modelin üretim sürecini başlattı. Bu süreç Renault Duster ile başladı, Yeni Renault Clio ile devam ediyor. Renault Boreal proje aşamasında ilerliyor ve 2026 ortasında Türkiye yollarında olacak. Dördüncü modelimiz Dacia Striker ile Türkiye, Dacia için üretim merkezi konumuna ulaşıyor. Bu gelişme, futuREady stratejimizin büyüme ve operasyonel mükemmeliyet hedeflerine güçlü bir katkı sağlayacak” dedi.