  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti Siyonist terörün ve sarı çiyanın eseri: İran'da katledilenlerin 206'sı kadın ve çocuk Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar! Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor İran’dan bomba iddia! ‘Netanyahu öldü ya da yaralandı’ Uludağ'ın hakimi JAK timi destan yazdı İran savaşı sürerken Türkiye yeni silahını çıkardı: Saniyede 150 mermi atıyor, hedefi cayır cayır yakıyor Hürmüz Boğazı ile ilgili ürküten çıkış! 'Mümkün değil' diyerek dünyaya ilan ettiler
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor

Dacia, yeni C segment crossover modeli Striker’ı tanıttı. Model, Türkiye’de üretilecek. Oyak Renault tarafından Aralık 2023’te açıklanan yatırımla Türkiye’de üretilecek dördüncü model olan Striker, Renault Duster, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal’in ardından ürün gamını tamamlıyor. Hibrit, Hybrid 4x4 ve benzin/LPG seçenekleriyle sunulacak Striker’ın üretimine bu yıl başlanacak. Renault Boreal ise proje aşamasında ilerliyor ve 2026 ortasında Türkiye yollarında olacak.

#1
Foto - Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor

Renault Group, Renaulution planının başarı hikâyesini küresel ve sürdürülebilir bir başarı sistemine dönüştürerek büyüme ivmesini artırıyor. Grup, futuREady stratejisi ile Avrupa’nın referans otomobil üreticisi olmayı ve 2030’a kadar 36 yeni modelle ürün gamını genişleterek elektrifikasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

#2
Foto - Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor

Stratejinin merkezinde ürün yer alıyor. Renault Group, “growth ready” (büyümeye hazır), “tech ready” (teknolojiye hazır), “excellence ready” (mükemmelliğe hazır) ve “trust ready” (güvene hazır) olmak üzere dört temel sütun üzerine inşa edilen futuREady yaklaşımıyla kapsamlı bir dönüşüm vizyonu ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, ürün stratejisinden teknoloji yatırımlarına, operasyonel dönüşümden çalışan gelişimine kadar uzanıyor.

#3
Foto - Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor

“Growth ready” başlığı altında, Renault Group ürün atağını sürdürmeyi ve müşteri deneyimini tüm faaliyetlerin merkezine koymayı planlıyor. Avrupa’da 16’sı elektrikli olmak üzere 22 yeni modelin piyasaya sunulması ve uluslararası pazarlarda 14 modelle ikinci ürün atağının tamamlanması hedefleniyor. Renault Group’un futuREady vizyonunda Türkiye, Avrupa bölgesinin kritik üretim ve mühendislik üslerinden biri olarak öne çıkıyor. Güçlü sanayi altyapısı, yüksek üretim kapasitesi ve gelişmiş otomotiv ekosistemiyle Türkiye, grubun küresel operasyonlarında stratejik bir rol üstleniyor. Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası, çoklu model üretim kapasitesi, esnek yapısı ve mühendislik yetkinlikleriyle bu yapının en önemli halkalarından biri. Bu stratejik rol, C segmentindeki yeni model Dacia Striker’ın Bursa’da üretilmesiyle daha da güçleniyor.

#4
Foto - Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor

Dacia, Uluslararası Oyun Planı kapsamında Türkiye’de üretilecek dördüncü modeli Striker’ın ön tanıtımını futuREady strateji toplantısında gerçekleştirdi. Renault Duster, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal’in ardından, Dacia Striker da Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek. 400 milyon avroyu aşan bir yatırım paketiyle geliştirilen Striker, Türkiye’de satışa sunulacak ve başta Avrupa olmak üzere birçok pazara ihraç edilecek. Hibrit ve benzin/LPG seçenekleriyle sunulacak modelin 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor. Bu proje, Türkiye’nin Dacia markası için tek küresel üretim merkezi olmasını sağlayacak ve üretim kabiliyetini bir üst seviyeye taşıyacak. Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, “Oyak Renault, Aralık 2023’te açıkladığı yatırımla dört yeni modelin üretim sürecini başlattı. Bu süreç Renault Duster ile başladı, Yeni Renault Clio ile devam ediyor. Renault Boreal proje aşamasında ilerliyor ve 2026 ortasında Türkiye yollarında olacak. Dördüncü modelimiz Dacia Striker ile Türkiye, Dacia için üretim merkezi konumuna ulaşıyor. Bu gelişme, futuREady stratejimizin büyüme ve operasyonel mükemmeliyet hedeflerine güçlü bir katkı sağlayacak” dedi.

#5
Foto - Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor

Dacia Striker, station wagon’un dinamizmini, hatchback’in pratikliğini ve SUV’un yerden yüksekliğini bir araya getiren çoklu enerji seçenekli crossover modeli olarak C segmentinde markanın atağını güçlendiriyor. Dinamik hatları, aerodinamik silueti ve iddialı dikey ön yüz tasarımı, modern gündüz farı imzasıyla tamamlanıyor. Striker, Dacia’nın C segmentinde elektrifikasyonu erişilebilir kılma hedefini yansıtıyor. Ürün gamında hibrit versiyon, Hybrid 4x4 ve benzin/LPG seçenekleri bulunacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var
Gündem

4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 4 milletvekili hakkında 5 yeni dok..
Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica verilmesi için Avustralya Başbakanı Antho..
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

İran’ın füzeleri ile 3 yıldır bombaladıkları Gazze’ye dönen terör devleti İsrail, başta Tel Aviv’deki yıkımı gizlemek önce basına sansür ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23