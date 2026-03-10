Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor
Dacia, yeni C segment crossover modeli Striker’ı tanıttı. Model, Türkiye’de üretilecek. Oyak Renault tarafından Aralık 2023’te açıklanan yatırımla Türkiye’de üretilecek dördüncü model olan Striker, Renault Duster, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal’in ardından ürün gamını tamamlıyor. Hibrit, Hybrid 4x4 ve benzin/LPG seçenekleriyle sunulacak Striker’ın üretimine bu yıl başlanacak. Renault Boreal ise proje aşamasında ilerliyor ve 2026 ortasında Türkiye yollarında olacak.