  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti Siyonist terörün ve sarı çiyanın eseri: İran'da katledilenlerin 206'sı kadın ve çocuk Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar! Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor İran’dan bomba iddia! ‘Netanyahu öldü ya da yaralandı’ Uludağ'ın hakimi JAK timi destan yazdı İran savaşı sürerken Türkiye yeni silahını çıkardı: Saniyede 150 mermi atıyor, hedefi cayır cayır yakıyor Hürmüz Boğazı ile ilgili ürküten çıkış! 'Mümkün değil' diyerek dünyaya ilan ettiler
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar!

İspanya'da bir yazılım mühendisinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 7 bin robot süpürgenin canlı kamera görüntülerine ve konum bilgilerine erişilebildiğini ortaya koydu.

#1
Foto - Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar!

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Akıllı buzdolapları, televizyonlar, çamaşır makineleri, telefonlar tüm nesneler birbirine bağlanacak. Asıl büyük risk önümüzdeki 4-5 yıl içinde daha da büyüyecek. İçinde kamera, mikrofon, internet ve bulut sistemi olan her teknoloji dış müdahaleye açıktır." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar!

Kırık, internet bağlantısı, kamera ve mikrofon barındıran tüm cihazların potansiyel güvenlik riski taşıdığını söyledi. İspanyol bir yazılım mühendisinin tersine mühendislik yöntemi kullanarak geliştirdiği özel yazılım aracılığıyla binlerce robot süpürgenin kamera sistemine erişim sağladığı iddia edildi. Mühendisin iyi niyetli bir şekilde açığı firmaya bildirdiği ve güvenlik açığının kapatıldığı belirtilirken, olay akıllı ev cihazlarının güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

#3
Foto - Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar!

"YÜZDE 100 DİJİTAL GÜVENLİK DİYE BİR ŞEY YOK" Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, son dönemde evlerde robot süpürge kullanımının hızla arttığını belirterek, özellikle yazılım güncellemesi olmayan ve güvenlik denetimi zayıf cihazların ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Kırık, "Teknoloji gelişti ve evlerde robot süpürgeler yaygınlaştı. Ancak özellikle merdiven altı üretim, yazılımı güncel olmayan ve ağ güvenliği zayıf cihazlar ciddi risk barındırıyor. Dijital ortamda zaten yüzde 100 güvenlik mümkün değilken, bu cihazlara uzaktan müdahale edilmesi ya da güvenlik açıklarının tespit edilmesiyle dışarıdan erişim sağlanabilir. Bu sadece robot süpürgeler için değil, evde kullanılan tüm akıllı cihazlar ve bebek kameraları için de geçerli" dedi.

#4
Foto - Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar!

"7 BİN EVİN KAMERASINA ERİŞİM SAĞLANDI" İspanyol yazılım mühendisinin oyun konsolu kumandasıyla robot süpürgeyi kontrol etmeye çalıştığını ve tersine mühendislik yöntemi kullandığını aktaran Kırık, "Geliştirdiği yazılım aracılığıyla yaklaşık 7 bin robot süpürgenin canlı kamera görüntülerine erişim sağladı. Düşünün ki o evlerde insanlar en rahat halleriyle bulunuyor. Ev en mahrem alanımız. Bu durum, akıllı cihazların adeta bir casus gibi çalışabileceğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Kırık, bir yıl önce bazı robot süpürgelerin uzaktan müdahale ile küfür ve hakaret içerikli sesler çıkardığının ortaya çıktığını hatırlatarak, bunun yazılımsal açıkların ne denli ciddi olabileceğini gösterdiğini söyledi.

#5
Foto - Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar!

"ASIL TEHLİKE 4-5 YIL SONRA BAŞLAYACAK" Akıllı ev sistemlerinin hızla yaygınlaştığını vurgulayan Kırık, "Akıllı buzdolapları, televizyonlar, çamaşır makineleri, telefonlar tüm nesneler birbirine bağlanacak. Asıl büyük risk önümüzdeki 4-5 yıl içinde daha da büyüyecek. İçinde kamera, mikrofon, internet ve bulut sistemi olan her teknoloji dış müdahaleye açıktır" dedi. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kırık, kullanılmadığı zamanlarda cihaz kameralarının kapatılması ya da devre dışı bırakılması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki bilgisayar ve telefon kameralarını bantla kapatıyorsak, benzer önlemler düşünülmeli. Teknoloji kolaylık sağlıyor ama her zaman bir risk barındırır. Ülkelerin de bu ürünleri ithal ederken yazılım denetimlerini ve lisans kontrollerini sıkı şekilde yapması gerekir" şeklinde konuştu./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var
Gündem

4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 4 milletvekili hakkında 5 yeni dok..
Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica verilmesi için Avustralya Başbakanı Antho..
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

İran’ın füzeleri ile 3 yıldır bombaladıkları Gazze’ye dönen terör devleti İsrail, başta Tel Aviv’deki yıkımı gizlemek önce basına sansür ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23