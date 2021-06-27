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Kuraklık o ülkede 400 bin kişiyi açlıktan ölüme sürüklüyor
Dünya Kuraklık o ülkede 400 bin kişiyi açlıktan ölüme sürüklüyor
Dünya

Kuraklık o ülkede 400 bin kişiyi açlıktan ölüme sürüklüyor

Birleşmiş Milletler, Afrika'nın güneydoğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da kuralık krizinin şiddetlendiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 03:32:00 -
Kuraklık o ülkede 400 bin kişiyi açlıktan ölüme sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika'nın güneydoğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da kuralık krizinin şiddetlendiğine dikkat çekti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde şiddetlenen kuraklık yaklaşık 400 bin kişiyi açlıktan ölüme sürüklüyor.

WFP'nin bölge direktörü Lola Castro'nun yaptığı açıklamada, bölgede şiddetli açlıktan ölümlerin yaşandığını, durumun dramatik ve umutsuz olduğunu ifade etti.

26 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ada ülkesindeki açlık ve kuraklığın, son yıllarda Afrika'da yaşanan en şiddetli insani krizlerden olduğuna dikkat çekiliyor.

14 bin insanın kıtlık benzeri koşullarda yaşadığı vurgulanan açıklamada, krizden etkilenen insanların sayısının artacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 1.14 milyon insan yeterli gıdaya erişemezken, BM krizin sebebinin "iklim değişikliği" olduğunu savunuyor.

 

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