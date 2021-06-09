Kuraklık Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde etkili

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya’daki tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunları yerinde dinlemek üzere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlenen Malatya İli Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Zor bir döneme girildiğini, küresel iklim değişikiliğinin ülkedeki etkilerini, bundan sonraki yıllarda da muhtemelen yaşamaya devam edeceklerini belirten Tunç “Hasat dönemine giriyoruz. Bazı yerlerde hasat başladı, bazı yerlerde de başlamak üzere. Bilhassa hububat ve bakliyat hasadı başladı. Meyvelerle alakalı da hasat başlamak üzere. Bu açıdan bölgede hem sizlerle görüşüp sizin beklentilerinizi, talep, isteklerinizi ve tavsiyelerinizi almak, ayrıca bizim yapmamız gereken ama yapmakta geciktiğimiz konular varsa onları sizlerden dinlemek ve önümüzdeki dönemle alakalı neler yapabileceğimizi, beklentilerinizin ne olduğunu sizlerden dinlemek için huzurlarınızdayım.” dedi.

