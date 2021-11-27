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Ekonomi Kur saldırısına geçit yok! Talimatı Cumhurbaşkanı verdi
Ekonomi

Kur saldırısına geçit yok! Talimatı Cumhurbaşkanı verdi

Dolar lobisinin operasyonları sonrası yerli ve milli duruş ile birlikte mücadeleci kararlar gelmeye devam ediyor. Döviz üzerinden manipülasyon yapılması ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu(DDK) harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamuoyunda yaygın olarak konuşulan manipülasyon iddialarını aydınlatmak üzere çalışma başlatan kurum, manipülasyon olup olmadığını, varsa kimler tarafından yapıldığını belirleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:17:00 -
Kur saldırısına geçit yok! Talimatı Cumhurbaşkanı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan DDK'ya son dönemde döviz piyasasında yaşanan anormal değer artışının sebeplerini araştırmak üzere talimat verdi. Kurum da dövizdeki manipülasyon iddialarını araştırmak üzere çalışma başlattı.

Yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulan denetim kurumu, yüklü miktarda döviz alıp özellikle dolar ve euronun artmasına yol açan kurum ve kuruluşları tespit edecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve ekibi, araştırma sonucunu bir rapor haline getirerek eğer bir suç tespit edildiyse işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderecek.

DDK her türlü belge isteyebilir

DDK, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkili.

Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarabiliyor. Ayrıca DDK, gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebiliyor. Kurum, denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebiliyor ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebiliyor. Kurum ayrıca, kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabiliyor..

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Yorumlar

יום

Kur saldırısı mı? Faiz düşünce kurun düşeceğini kundaktaki bebe biliyor yahu, gerçi bu millete az bile, düşürelim faizleri valla ohh
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