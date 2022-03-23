Kur korumalı TL mevduat hesabı nasıl yenilenecek? Kur korumalı mevduat hesaplarından vade sonu vergi alınıyor mu?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğler ile kur korumalı mevduat sistemlerine katılan kişilere, vade sonunda hesaplarını yenileme imkanı getirildi. Peki kur korumalı TL hesaplarında vade yenilemesi nasıl yapılır? Kur korumalı mevduat hesaplarından vade sonu vergi alınıyor mu? İşte detaylar.

Kur korumalı TL mevduat hesabı yenileme nasıl yapılır?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğler ile kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre; altın hesabı, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, kur korumalı mevduat hesaplarına çevirenlere, vade sonunda yenileme imkanı getirildi. Hesap sahibinin, talep etmesi halinde Merkez Bankası'nca belirlenen kapsam, usul ve esaslara göre yenileme hakkını kullanabileceği belirtildi.

Kur korumalı mevduat hesaplarından vade sonu vergi alınıyor mu?

Kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak. Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı kararına göre, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek. Böylece döviz birikimini kur korumalı mevduat sistemine dahil olarak TL'ye çevirenler, vade sonunda yeniden dövize dönme halinde vergi maliyetinden kurtulacak.