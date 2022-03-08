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Ekonomi Kur korumalı TL hesabına vadesi gelen parayı nasıl alacak? Vadesi dolan kur korumalı TL hesabı yeni vade tarihi nasıl belirleniyor?
Ekonomi

Kur korumalı TL hesabına vadesi gelen parayı nasıl alacak? Vadesi dolan kur korumalı TL hesabı yeni vade tarihi nasıl belirleniyor?

Vadesi dolan kur korumalı TL hesapları nasıl yenilenecek? Dolar kurunun önüne set çekilmesi için ve doların yükselmesi nedeniyle elinde bulunan yatırımı kaybedilmemesi için vatandaşların talebi doğrultusunda kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları devreye girdi. TL mevduat hesapları 3, 6 ve 12 ay şeklinde vadeli olarak açılmakta. Merkez Bankası’ndan yapılan son dakika açıklamaya göre, vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkanı sağladı. Peki kur korumalı TL hesabına vadesi gelen parayı nasıl alacak? kur korumalı TL hesabına vadesi dolan yeniden vade uzatmasına gidecek mi? kur korumalı TL hesabına vadesi dolduğunda otomatik olarak mı yeni vade tarihi belirleniyor?

Yeniakit Publisher
2022-03-08 10:40:00 - 2022-03-08 10:41:13
Kur korumalı TL hesabına vadesi gelen parayı nasıl alacak? Vadesi dolan kur korumalı TL hesabı yeni vade tarihi nasıl belirleniyor?

Kur korumalı tl hesapları nasıl yenilenecek? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi tebliğlerinde yaptığı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Vadesi dolan kur korumalı TL hesapları nasıl yenilenecek?

Buna göre, banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesi kararlaştırıldı. Değişiklikle ayrıca Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz için döviz tutarı ve dönüşüm kuru, altın için de dönüşümü yapılan altın miktarı ve fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam ederken, hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

Kur korumalı TL hesabı dolar farkı ne kadar? Dolar yükseldi kur korumalı TL farkı ne kadar?
Kur korumalı TL hesabı dolar farkı ne kadar? Dolar yükseldi kur korumalı TL farkı ne kadar?

Ekonomi

Kur korumalı TL hesabı dolar farkı ne kadar? Dolar yükseldi kur korumalı TL farkı ne kadar?

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