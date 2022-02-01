Kur korumalı TL hesabı kur farkını kim nasıl belirleyecek?
Dolar kurunun 18 TL’ye çıkmasından sonra 20 Aralık’ta toplanan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada dolar kuru karşısında TL’nin korunması amacıyla kur korumalı TL mevduat hesabına geçildiğini açıklamıştı. O günden sonra vatandaşlar kur korumalı TL hesabına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar dolar kuru üzerinden vade sonunda kur farkı alacak. Peki kur korumalı TL hebası kur farkı nasıl hesaplanacak? Kur korumalı TL mevduat hesabı kur farkını kim hesaplayacak?
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi.
Altın hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşların istemeleri halinde Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da TL'ye dönüştürülebilecek. Destek uygulamasından dolar, euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da yararlanacak.
Şirketler de TL dönüşüm hesabına ilgi gösterirken, kur korumalı mevduatlarda döviz hesaplarından dönüşen toplam büyüklük 31 Ocak sonu itibariyle 224.6 milyarı aştı.