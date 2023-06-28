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Bakan Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması
Ekonomi Kur korumalı mevduatta yeni karar
Ekonomi

Kur korumalı mevduatta yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-06-28 02:10:00 -
Kur korumalı mevduatta yeni karar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasının ardından Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğinin uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasının ardından Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğinin uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre stopaj desteği 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Stopaj oranı ise yüzde 25'e yükseltildi.

Bakan Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatılacağını söylemişti. Bakan Şimşek'in açıklamasının ardından beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için stopaj avantajı 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Döviz mevduatına uygulanan stopaj oranı da yüzde 25'e çıkarıldı.

Vergi avantajı sürecek

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek. TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.
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