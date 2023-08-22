Kur Korumalı Mevduat uygulaması kademeli olarak sonlandırılacak!

Bankanın Pazar günü erken saatlerde resmi sitesinde yaptığı duyuru, seçim sonrası ortodoks ekonomi politikasına dönüş içinde değerlendiriliyor.

Bankadan yapılan açıklamada, “sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği” de açıklandı.

Bu kararla eş zamanlı olarak Resmi Gazete'de yayınlanan bir tebliğ ile bankalara, KKM'ye geçen yatırımcıları TL mevduata dönmeye yöneltmesi de isteniyor.

BBC Türkçe'ye konuşan bir banka yönetimi çalışanı, bu karar sonrası mudilere KKM'yi sürdürmemesi için mevduat faizlerini artırmak gibi alternatif çözümler önerebileceklerini söylüyor. Bu yöneticiye göre, bankalar, Merkez Bankası'nın 'zorunlu karşılık' hamlesi nedeniyle mudilere yüksek faiz önermek gibi alternatifler sunabilirler.

Bankadan KKM’ye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verilmiştir.

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Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir.

Böylece, Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda,

- Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan Türk lirası hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine,

- Kur koruması bulunmayan Türk lirası payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine, karar verilmiştir.

Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın Türk lirası mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir."