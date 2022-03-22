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Ekonomi Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi
Ekonomi

Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı tanındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 00:35:00 - 2022-03-22 00:46:21

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı. Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı. Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

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