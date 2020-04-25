Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Elinizdeki güllaç yapraklarını değerlendirmek için harika bir fırsat! Bir paket güllaç yaprağından geriye kalan 6 yaprak, 7 yaprak, 8 yaprakla da güzel güllaçlar hazırlayabilirsiniz.

Dondurma, çikolata, kuruyemişler ve envai çeşit meyveyle dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Malzemeler

400 gram güllaç

2 litre süt

2 su bardağı toz şeker

Arası için;

1,5 çay bardağı kadar dövülmüş ceviz

Servis için;

Çilek sos

10-20 adet çilek

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

Sütü derin bir tencereye alın ve içerisine şekeri ilave edin. Şeker eriyip, süt bir taşım kaynayana kadar, ara sıra karıştırın ve ardından ocaktan alın.

Kupların boyutlarına, yapılacak olan güllacı sayısına göre değişiklik gösterse de 6-8 kişilik bir servis hazırlayabilirsiniz.

Eli yakmayacak dereceye gelen sütü, güllacı hazırlayacağınız kupların dibine 2 yemek kaşığı kadar dökün.

Güllaç yapraklarını elinizin yarısı olacak şekilde kırın ve tencerede ıslatıp, kuplara yerleştirin.Ortasına geldiğinizde dövülmüş cevizi serptikten sonra, üzerine aynı şekilde yapraklarını dizmeye devam edin.

İşlem bittikten sonra streç filmle kaplayıp, minimum 4 saat kadar dolapta dinlendirin ve servis edeceğiniz esnada bir bardak süt ve şeker karışımını harmanlayarak üzerine gezdirin.

Çilek sosu ve çilek dilimlerini, bir parça ceviz içiyle servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...