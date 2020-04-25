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Kadın - Aile

Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Misafirlerinize güzel sunumlarda bulunmak için kupta güllaç tarifini mutlaka denemelisiniz. Porsiyonluk bu tarif sayesinde hem görsel bir şıklık oluşturacaksınız, hemde güllacın sütünün tepside kalmaması için bir çözüm bulmuş olacaksınız. Peki ama güllaç nasıl yapılır, nasıl süslenir? Tam ölçülü kıvamıyla bol sütlü güllaç tarifi...

2020-04-25 13:12:00 -
Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Elinizdeki güllaç yapraklarını değerlendirmek için harika bir fırsat! Bir paket güllaç yaprağından geriye kalan 6 yaprak, 7 yaprak, 8 yaprakla da güzel güllaçlar hazırlayabilirsiniz.

Dondurma, çikolata, kuruyemişler ve envai çeşit meyveyle dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Malzemeler

  • 400 gram güllaç
  • 2 litre süt
  • 2 su bardağı toz şeker

Arası için;

  • 1,5 çay bardağı kadar dövülmüş ceviz

Servis için;

  • Çilek sos
  • 10-20 adet çilek
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı şeker

Sütü derin bir tencereye alın ve içerisine şekeri ilave edin. Şeker eriyip, süt bir taşım kaynayana kadar, ara sıra karıştırın ve ardından ocaktan alın.

Kupların boyutlarına, yapılacak olan güllacı sayısına göre değişiklik gösterse de 6-8 kişilik bir servis hazırlayabilirsiniz.

Eli yakmayacak dereceye gelen sütü, güllacı hazırlayacağınız kupların dibine 2 yemek kaşığı kadar dökün.

Güllaç yapraklarını elinizin yarısı olacak şekilde kırın ve tencerede ıslatıp, kuplara yerleştirin.Ortasına geldiğinizde dövülmüş cevizi serptikten sonra, üzerine aynı şekilde yapraklarını dizmeye devam edin.

İşlem bittikten sonra streç filmle kaplayıp, minimum 4 saat kadar dolapta dinlendirin ve servis edeceğiniz esnada bir bardak süt ve şeker karışımını harmanlayarak üzerine gezdirin.

Çilek sosu ve çilek dilimlerini, bir parça ceviz içiyle servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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