Kupaya veda eden cimbom, şampiyon gibi karşılandı

İstanbul'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, kalabalık bir taraftar grubu meşalelerle karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, taraftarlarla öz çekim yaptı. Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.