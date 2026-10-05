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Spor Kupada üçüncü eleme turu kuraları 9 Ekim'de çekilecek
Spor

Kupada üçüncü eleme turu kuraları 9 Ekim'de çekilecek

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Kupada üçüncü eleme turu kuraları 9 Ekim'de çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu kura çekimi, 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Maçlar 27-28-29 Ekim'de tek maç üzerinden oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 11.00'de başlayacak.

Kuraya, ikinci eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu heyecanı başlıyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu heyecanı başlıyor

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