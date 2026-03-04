Kupada hüsran! Beyoğlu kazandı ama iki takım da elendi

Kıran kırana geçen müsabakanın sonunda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kocaelispor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ancak gruptaki diğer sonuçlar ve puan tablosundaki durum nedeniyle, bu galibiyet Beyoğlu ekibini bir üst tura taşımaya yetmedi. Maç sonunda her iki takım da Türkiye Kupası defterini kapatmak zorunda kaldı.

İki takım da kupaya veda etti!

Kocaelispor’un mağlubiyetiyle birlikte her iki ekip de gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya veda etti. Şimdi gözlerini lige çeviren Beyoğlu Yeni Çarşı ve Kocaelispor, kupadaki bu hüsranı ligdeki performanslarıyla unutturmaya çalışacak. Taraftarlar, takımlarının sergilediği mücadeleden memnun kalsa da elenmenin üzüntüsünü yaşıyor.