Kupa’da 2. Tur maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Eleme Turu takvimi TFF tarafından duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı.
Bu turda müsabakalar 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 2. Eleme Turu'nun karşılaşmaları ve tarihleriyle saatleri şöyle;
8 EKİM SALI
13.00 Kilis Belediyespor - Balıkesirspor
15.00 Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü
19.00 Fethiyespor - Düzcespor
9 EKİM ÇARŞAMBA
13.00 Adıyaman Futbol Kulübü - Afyonspor
14.00 Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947
14.00 Ağrı 1970 Spor Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Futbol Kulübü
14.00 Muğlaspor - Sarıyer
14.00 Niğde Belediye Spor - 68 Aksarayspor
14.00 Elazığ Futbol Kulübü - Polatlı 1926 Futbol Kulübü
14.00 Bitlis Özgüzeldere Spor - Kelkit Hürriyet Spor Kulübü
14.00 Karabük İdmanyurdu - Bursa Nilüfer Futbol Kulübü
14.00 Tuzlaspor - Tire 2021 Futbol Kulübü
14.00 Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrol Spor Kulübü
14.00 Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor
14.00 Çayelispor - Yeşil Yalova Spor Kulübü
14.00 Amasyaspor - Bucak Belediye Oğuzhanspor
14.00 Nazillispor - Somaspor
14.00 Bozokspor - Kırıklarelispor
14.00 Ankara Demirspor - Fosfat Spor
14.00 Artvin Hopaspor - Derince Spor
14.00 Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor
14.00 Küçükçekmece Sinop Spor - Altınordu
14.00 Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif Faaliyetler
14.00 Ergene Velimeşe Spor - Çankaya Spor Kulübü
15.00 Altay - Karaman Futbol Kulübü
19.00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor
10 EKİM PERŞEMBE
13.00 Osmaniyespor - Diyarbekirspor
14.00 Türkmetal 1963 Spor - Pazarspor
14.00 Bulvarspor - İnegölspor
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor
15.00 Uşakspor - Bursaspor
19.00 Erciyes 38 Futbol Kulübü - Orduspor 1967