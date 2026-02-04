  • İSTANBUL
Kupa Voley'de Aslan pençesi: Galatasaray Dörtlü Final'de!

Galatasaray HDI Sigorta, erkek voleybolunda kupa yolunda dev bir adımı daha geride bıraktı. Nefes kesen İstanbul derbisinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u karar setinde deviren "Filenin Aslanları", adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)

Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13

Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)

