Kupa sayısında da geriye düştü! Ali Koç'tan bir başarı daha...
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, müzesine götürdüğü kupa sayısında da geriye düştü.
Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 62. Türkiye Kupası'nı kazandı.
Bugüne kadar 17 kez final oynayan siyah-beyazlılar; 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım oldu.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte toplam kupa sayısında Fenerbahçe'yi geride bıraktı.
Ali Koç bunu da başardı!
Başkanlığı döneminde sarı lacivertlilere en kötü günlerini yaşatan Ali Koç, kupa sayısında da Fenerbahçe'yi geriye düşürdü.
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Fenerbahçe'nin 19 Süper Lig, 7 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası bulunurken Beşiktaş'ın ise 16 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası bulunuyor.