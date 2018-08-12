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Küp Şelalesi'nde kaybolmuşlardı!

Adana'da Küp Şelalesi'nde birkaç gün önce kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

12 Ağustos 2018 Pazar 20:05
Küp Şelalesi'nde kaybolmuşlardı!

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesi'nde mağaraya girdikten sonra kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

 Olay, Aladağ ilçesi Küp Şelaleleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küp Şelaleleri'ne gezmeye giden 1'i kadın 6 kişi, su dolu mağaraya girdi. Bir süre sonra mağaraya girenlerden 3'ü dönerken Osman Turgut (26), Savaş Turgut (20) ile Ş.K (16) geri dönmediği anlaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ekipleri, dalgıç polisler sevk edildi. Şelaleye varan dalgıç polisler, mağarada yaptıkları çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler bulunduğu yerden çıkartıldı.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 20:05
  1. Adana
  2. Küp Şelalesi'nde kaybolan 3 kişi
  3. adana

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