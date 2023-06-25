  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransızlar vatandaşlarını bunu yapın diyerek uyardı: Rus vatandaşlar seyahat uyarısına şaştı kaldı!

Bayraktar Akıncı İHA'ya önemli rakip! Fransızlar çıkardı, Tolga Özbek uyardı: Bunu yapmamalıyız

Wagner güçleri Rostov'dan alkışlarla çekildi

Komünist ateist parçası Enver, Erbakan hocaya dil uzattı

Dünyaca Ünlü CEO’dan dolar kuru tahmini: Para piyasaları altında o seviyeleri görecek! Dolar, altın fiyatları, altının yönü

Zonguldak'a gelen Rus gemisi ortalığı ayağa kaldırdı! 'Geminin altında var' dendi, kent alarma geçti

Ruslardan flaş Türkiye kararı: Ruslar yeni nükleer santraller için o ülkelerle milyon dolara anlaştı!

Dolara çok ama çok büyük darbe! Yeni bir para birimi geliyor

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

Wagner lideri Prigojin geri çekilme kararı aldı
Spor Kuntz için Almanya iddiası
Spor

Kuntz için Almanya iddiası

Yeniakit Publisher
2023-06-25 09:56:00 -
Kuntz için Almanya iddiası

Ay-Yıldızlı ekipte geleceği tartışılan tecrübeli hocanın ismi Almanya Milli Takımı adayları arasında geçiyor

A Milli Takım'da durumu tartışılan Stefan Kuntz için Almanya Milli Takımı iddiası gündeme geldi. Bild'in haberine göre, Haziran ayında 3 maça çıkan Panzerler; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu.

Bu sonuçlar sonrası Almanya federasyonunun, teknik direktör Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Yeni bir teknik adam arayışına giren Almanya'da 3 ismin ön plana çıktığı aktarıldı. Haberde bu isimlerden birinin A Milli Takım'da geleceği belirsiz olan Stefan Kuntz olduğu ifade edildi. Diğer adaylar ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ile Frankfurt'u çalıştıran Oliver Glasner düşünülüyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor

Atakaş Hatayspor, Trendyol ile sponsorluk anlaşması imzaladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trabzonspor Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti
Trabzonspor Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti

Spor

Trabzonspor Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti

Herkes Pendikspor'u konuşacak! Süper Lig'in yeni ekibi bakın ne yapacak...
Herkes Pendikspor'u konuşacak! Süper Lig'in yeni ekibi bakın ne yapacak...

Spor

Herkes Pendikspor'u konuşacak! Süper Lig'in yeni ekibi bakın ne yapacak...

Kemaliye'de Spor Şenliği tüm hızıyla sürüyor... Tüm protokol ilçeyi gezerek vatandaşlarla buluştu...
Kemaliye'de Spor Şenliği tüm hızıyla sürüyor... Tüm protokol ilçeyi gezerek vatandaşlarla buluştu...

Spor

Kemaliye'de Spor Şenliği tüm hızıyla sürüyor... Tüm protokol ilçeyi gezerek vatandaşlarla buluştu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23