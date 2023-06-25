Kuntz için Almanya iddiası

A Milli Takım'da durumu tartışılan Stefan Kuntz için Almanya Milli Takımı iddiası gündeme geldi. Bild'in haberine göre, Haziran ayında 3 maça çıkan Panzerler; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu.

Bu sonuçlar sonrası Almanya federasyonunun, teknik direktör Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Yeni bir teknik adam arayışına giren Almanya'da 3 ismin ön plana çıktığı aktarıldı. Haberde bu isimlerden birinin A Milli Takım'da geleceği belirsiz olan Stefan Kuntz olduğu ifade edildi. Diğer adaylar ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ile Frankfurt'u çalıştıran Oliver Glasner düşünülüyor.