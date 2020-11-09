Hatay’a özgü bir lezzet olarak anılsa da Hatay dışında da oldukça sevilen bir tatlı çeşidi olan künefenin şerbetinin nasıl dökülmesi gerektiği merak konusudur. Peki, Künefe şerbeti sıcak mı dökülür soğuk mu dökülür?

Künefe nasıl yapılır?

Künefe malzemeleri:

- 200 gr tel kadayıf

- 100 gr tereyağ

- 200 gr dil peyniri

- Şerbeti için: 1,5 su bardağı şeker,

- 1,5 su bardağı su,

- 3-4 damla limon suyu

Süsü için: Antep fıstığı tozu ve kaymak

Künefe yapılışı

1 - Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın.

2 - Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun.

3 - Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın.

4 - Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın,

5 - Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın.

6- Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun.

7- Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.

8- Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin.

Künefe yapımı püf noktaları:

1- Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz.

2 - Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz.

3 - Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.