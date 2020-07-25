Künefe için hangi peynir kullanılır? Künefe hangi peynirden yapılır?

Künefenin birden fazla çeşidi olmasına rağmen genel yapılış yöntemi aynıdır. İki katman kadayıf arasına tuzsuz bir cins peynir koyularak hafifçe pişirilir ve üzerine çok koyulaşmamış şerbet dökülür. Yapılışındaki değişikler başlıca kadayıfın ve peynirin türünden kaynaklanır. Peynir olarak Hatay peyniri, lor peyniri, Antep peyniri, Urfa peyniri gibi çiğ süte daha yakın, taze peynirler kullanılır. Künefe peyniri olarak dil peyniri de tercih edilebilir.

Künefe peynirinin özellikleri

Genellikle keçi sütünden yapılan künefe peynirini diğer tüm peynir çeşitlerinden ayıran en büyük özellik tuzsuz olmasıdır. Tuzsuz peynir künefe tatlısının bu sebeple vazgeçilmezidir. Çünkü tatlıya en büyük tadı bu peynir vermektedir.

Kullanılacak peynirin taze olması en az 2 günlük peynir olması yapacağınız künefeye ayrı bir lezzet ve tat verecektir.

Şayet keçi sütünden yapılmayan ve taze olmayan peynir kullanırsanız aradığınız lezzeti bulamayabilirsiniz.

Künefe peynirinin görüntüsü her ne kadar dil peynirine benzese de dil peyniri, künefe peynirinin yerini asla tutamaz.

Keçi sütlü künefe peyniri

Künefeye tadı veren peyniri dedik. Künefe peynirini yapmak için mümkünse yeni sağılmış keçi sütü satın alın. Şayet tüm aramalara rağmen bulamadıysanız yapacak bir şey yok inek sütü kullanacaksınız.

Aldığınız sütü 35° kadar ısıtın. İçine peynir mayası Rennin enzimini ilave ederek, sütün 2 saat içerisinde mayalanması sağlayın.

Mayalama ve pıhtılaşma işlemi gerçekleştikten sonra bir kepçe ile parçalanmasını sağlayarak bir süre sonra tahta ya da krom kasalar içindeki tülbentlere alınarak, tülbendin 4 ucu gevşek şekilde bir araya getirilip düğümlenerek kasa içerisinden çıkartılmalıdır.

Yarım saat boyunca peyniraltı suyunun tamamen süzülmesini sağladıktan sonra peynirin çökelek kıvamına gelinceye kadar tülbent içinde sıkıştırılır.

Yarım saat sonra tülbentten çıkarılan peynirler bir bıçak yardımıyla 5 parçaya bölünerek yazın oda sıcaklığında 5 saat, kışın 10 saat ya da +3 derece buzdolabında 24 saat boyunca fermantasyona bırakılması gerekir.

Fermantasyon sonu sıcak suyla yapılan sünme denemesiyle de tespit edilmektedir. Bu işlemlerin sonunda elde edilen taze “Künefe peyniri”ni tatlımızda kullanabiliriz.