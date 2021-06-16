Kumpasçının eşi parayı FETÖ'cülere dağıtmış!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’ye finans sağlayan firari kripto örgüt mensuplarına yönelik düzenlediği operasyonun detaylarına ulaşıldı. İstihbarat Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gaybubet evlerinde kalan ve örgüt üyelerine para aktaran şüphelilerin adreslerini belirledi. Operasyon için düğmeye basan polis 9 şüpheliyi yakaladı. Yeniden yapılanma hazırlığında olan ve örgütün dağılmaması için üyelerine finans sağlayan FETÖ’cüler arasında, “futbolda şike kumpası” davasında 1972 yıl hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç’ın eşi Nuray Ardıç da bulunuyor. Nuray Ardıç’ın örgüt içinde “Mukaddes” kod adını kullandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Herhangi bir işte çalışmaması ve SGK kaydı olmamasına rağmen Ardıç’ın evinde yüksek miktarda ABD doları çıktı.

FETÖ’cülere dağıtacaklardı

Operasyonda yakalanan şüphelilerin örgütle bağını koparmamış üyelerine göndermek için hazırladığı paralar da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden mobilya firmaları sahibi firari A.A. saklandığı gaybubet evinde polislere kapıyı açmayıp örgütsel yazışmaların bulunduğu cep telefonu ile FETÖ elebaşının kitaplarını 14’üncü kattan aşağı attı. A.A.’nın evinde yapılan aramada dağıtılmak üzere hazırlanmış 285 bin 940 Türk Lirası, 11 bin 800 Euro (122 bin TL), 22 bin 320 ABD Doları (191 bin TL) ile F serisi 1 dolar ele geçirildi. Yine gaybubet evinde yakalanan şüphelilerden M.İ.’nin üst aramasını yapan ekipler, şüphelinin avucunun içinde bir not olduğunu farketti. Kağıtta FETÖ üyelerinin telefon numaralarının yazılı olduğu tespit dildi. M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nuray Ardıç ile 3 şüphelinin Emniyetteki işlemleri sürüyor.