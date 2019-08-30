Kumluca’da muhtarların yeni başkanı İbrahim Songur oldu

Kumluca Muhtarlar Derneğinde gerçekleştirilen Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulunda Dernek Başkanlığına İbrahim Songur seçildi.

Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanlığında gerçekleştirilen seçimli Olağan Genel Kurul toplantısına, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ve muhtarlar katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını en yaşlı üye olan Çayiçi Mahalle Muhtarı Mehmet Çaybaş yaptı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve ibraz edildi. Ardından Dernek tahmini bütçesi belirlendi ve kabulü için oylandı, daha sonra Dernek Organları Seçimi yapıldı.

Yapılan seçimler sonucunda, Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanlığına Eski Cami Mahalle Muhtarı İbrahim Songur seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Belen Mahalle Muhtarı Hasan Acar, Beykonak Mahalle Muhtarı Ramazan Selçuk, 50. Yıl mahalle Muhtarı Memiş Aydın, Yeni Kışla Mahalle Muhtarı Hüsnü Canıtez getirildi. Merkez Mahalle Muhtarı Serkan Ersoy, Temel Eğitim halle Muhtarı Cahit benli ve Toptaş Mahalle Muhtarı Bülent Panuş’da Denetim Kurulu üyeliklerine getirildi.