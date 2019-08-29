0553 313 94 23

Kumluca’da kurallara uymayan araçlar çekilecek

Kumluca ilçesinde trafik güvenliğinin, trafik akışının daha düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için park yasaklarına uyulması, özellikle ikinci sıra park edilmesinin kesinlikle önlenmesi amacıyla araç çekme uygulamasına geçiliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
Kumluca’da kurallara uymayan araçlar çekilecek

Kumluca ilçesinde trafik güvenliğinin, trafik akışının daha düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için park yasaklarına uyulması, özellikle ikinci sıra park edilmesinin kesinlikle önlenmesi amacıyla araç çekme uygulamasına geçiliyor.


Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri tarafından, İçişleri Bakanlığının yeni yayınlamış olduğu talimatlardaki bilgiler doğrultusunda, artan araç sayısının da göz önünde bulundurularak, park yasakları ve şehirci trafiğinde duraklama yapan araçlar üzerinde sıkı denetimler yapılacak. Karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğinin duraklama ve park etmenin yasaklandığı haller ve yerlere park eden araçlar ile bu hükümlere uymayan sürücülerin para cezası ile cezalandırılacağı, yasalara aykırı park etmiş araçların ise trafik zabıtasında kaldırılacağı, bununla birlikte vatandaşlarımızın dolmuş, otobüs, taksi duraklarına, yaya kaldırımı ve geçitlerine, usule uygun park etmiş araçların ikinci sıra yanına ve kavşak içlerine park etmemeleri konusunda vatandaşlar uyarılıyor.



"Sürücülerin bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyor"


Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, “Kumluca ilçemizde daha önce uygulanmayan araç çekme uygulamasına geçiyoruz. Bundan sonra vatandaşlarımızın dolmuş, otobüs, taksi duraklarına, yaya kaldırımı ve geçitlerine, usule uygun park etmiş araçların ikinci sıra yanına ve kavşak içlerine park etmemeleri halinde araçları kurtarıcı maharetiyle çekilip yediemin parklarına götürülecektir. İlçemizdeki trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurduğumuzda, trafik güvenliğinin, trafik akışının daha düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için bu uygulamaya geçmek zorundayız. Sürücülerimizin bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CNR Food İstanbul, Çekya Başbakanı Andrej Babis tarafından açılıyor
    1. CNR Food İstanbul, Çekya Başbakanı..
    2. Yeni Malatyaspor'da sponsorluk anlaşması
    3. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
    4. Meksika’daki gece kulübü saldırısında..
    5. Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı
    6. İşadamında Eleşkirt Belediyesi’ne 50..
    7. Irak'la elektrik ticaretinde yeni..
    8. Motokrosta dünyanın en iyileri..
    9. TİSK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    10. Pakistan’da sel felaketi: 5 ölü
    11. Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri..
    12. Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı
    13. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    14. Türkiye'de otel doluluk oranı yüzde..
    15. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet..
    16. Denizli'de sahte para operasyonu
    17. İngiltere'de parlamentoyu tatil..
    18. Dinamik Pano gelecek yıl ihracat..
    19. Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda..
    20. Başkan Böcek’ten 30 Ağustos mesajı
    21. KYK yurt başvuru sonuçları son dakika..
    22. Kayseri Basketbol sporcuları sağlık..
    23. Atakum Belediyesinden eğitime destek
    24. Hakem karar verdi: Memura 4+4 zam
    25. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya dönüşü..
    27. Emine Bulut’un cani kocası ile olan..
    28. Pendik'te 3 farklı yerden hırsızlık..
    29. Okul servis ücretleri yüzde 18 zamlandı
    30. Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip,..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı