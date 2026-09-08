Kumluca'da ağaçlık alanda çıkan yangının Güzeren Mahallesi'ne ilerlediği bildirildi
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş mevkiinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi; önünün kesilmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş mevkiinde, ağaçlık alanda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.
Yangının Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerlediği, önünün kesilmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldığı bildirildi.