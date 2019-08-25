Kumluca’da 1. Büyükalan Şenlikleri

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi’nde 1. Büyükalan Şenlikleri yapıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Yörük çadırına bakın ne kadar güzel. Bu çadırları ve kurulduğu ortamı görmek isteyen ülkemizde ve dünyada binlerce turist var" dedi.

1. Büyükalan Şenlikleri coşkulu etkinliklere sahne oldu. Büyükalan Mahallesi Muhtarı Zeki Kahraman, şenliklerin mahalle halkının birlik ve beraberliğinin getirdiği bir oluşum olduğunu belirtti. Muhtar Kahraman, ilçe merkezine çok uzak olan mahallelerine hizmet yapılmasında katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

"Çadırları görmek isteyen binlerce turist var"

Şenlikte konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise, "Toroslar’da kurulan, bugün şenlik alanımızda kurulan Yörük çadırına bakın ne kadar güzel. Bu çadırları ve kurulduğu ortamı görmek isteyen ülkemizde ve dünyada binlerce turist var. Şu görmüş olduğunuz Yörük çadırlarının önemini Mustafa Kemal Atatürk şu sözlerle belirtmiş, ’Ey ağalar beyler, gidin Toroslar’a çıkın bakın, orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırın dumanı da tütüyorsa hiç korkmayın, dünyada hiçbir kuvvet yenemez’ diyerek bizleri işaret etmiş. Yayla şenliklerimiz halkımızın birlik, beraberlik ve samimi duygular içinde birbirleriyle buluşup görüştükleri ortamlardır. Bu yüzden yayla şenliklerini önemsiyorum. Bakın şehir merkezlerimizde, küçük bir akarsunun etrafında nasıl toplanıyoruz. O akarsunun etrafındasosyal tesisler kuruyoruz. Yani değerlendiriyoruz. İşte o manzaranın en güzeli ve çok çok daha fazlası bu yayla konumundaki mahallelerimizde var. Ayrıca bu yaylalarda yetişen yöreye has birçok tarım ve hayvancılık ürünlerimiz var. Nasıl turistler, Olympos ve Adrasan sahilimize geliyorsa bu yaylalara da çıkmasını sağlamamız lazım. Bu tanıtım işte bu şenliklerden geçiyor” dedi.

Şenliklerin sonunda katılımcılara yemek ikram edildi. Yapılan sofra duasından sonra şenliklerin açılış bölümü sona erdi. Günün akşamında ise katılımcılar yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerle eğlendi.