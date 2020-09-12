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Kadın - Aile Kumlu pasta nasıl yapılır? | Kumlu pasta tarifi
Kadın - Aile

Kumlu pasta nasıl yapılır? | Kumlu pasta tarifi

Kolay pasta tarifi | Kolay ve lezzetli bir pasta tarifi isteyenler internette ‘Lezzetli pasta tarifi’ konusunu araştırıyor. Peki, kolay kumlu pasta nasıl yapılır? | Kumlu pasta tarifi | Kumlu pasta gerekli malzemeler | Denenmiş kumlu pasta…

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:23:00 -
Kumlu pasta nasıl yapılır? | Kumlu pasta tarifi

Lezzeti ve dokusuyla dikkat çeken kumlu pastayı evlerinizde son derece kolay bir tarifle hazırlayabilirsiniz. Un, şeker, süt ve kakaonuz varsa bu pastayı hızlıca hazırlamanız mümkün. Peki, kumlu pasta nasıl yapılır?

Kumlu pasta tarifi

Malzemeler:

Kek için:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

1 su bardağı süt

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket çikolata (80 gr)
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

Süslemek için:

  • 1 paket kakaolu bisküvi
  • Vişne

Kumlu pasta nasıl yapılır?

Kumlu pastayı yapmaya başlamak için öncelikle 3 adet yumurtayı ve bir bardak şekeri çırpın.

Şeker eriyince karışıma süt ve yağı ilave edin.

Kakao, vanilya, kabartma tozu ve unu azar azar ekleyin.

Harcı kek kalıbına boşaltın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki pişirin.

Kek pişerken sosu hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir tencereye süt, nişasta, un, şeker, vanilyayı alıp ve karıştırarak orta ateşte pişirin. Krema kaynayınca çikolata ve kakaoyu tencereye ekleyin.

Keki fırından alın ve ılınmaya başlayın.

Ilınan keki bir su bardağı sütle ıslatın.

Kekin üzerine hazırladığınız kremayı dökün.

Kek tamamen soğuyunca kakaolu bisküvileri rondodan geçirin.

Kakaolar toz haline gelene kadar çekmeye devam edin.

Toz haline gelen bisküvileri kekin üzerine serpin.

Son olarak pastanızı vişneyle süsleyin ve soğuması için dolaba kaldırın.

Pasta 5-6 saat buzdolabında dinlendikten sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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