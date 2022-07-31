Kumkuat çiçeği bakımı nasıl yapılır? Kumkuatın faydaları nelerdir? Kamkat (Kumkuat) reçeli tarifi

Kamkat olarak da bilinen kumkuat, Doğu Asya ve Çin’de görülen içerdiği vitamin ve minerallerle gerçek bir sağlık hazinesidir. Turunçgiller ailesine mensup olan bu meyve, ağızda limon ve portakal arası bir tat bırakır.

Yemek ya da içmek dışında kumkuatı başka yöntemlerle de kullanabilirsiniz. Kumkuat nasıl tüketilir, nasıl yenir? Kumkuat kullanma yöntemleri nelerdir? Kumkuatın faydaları nelerdir? Kumkuat reçeli ve turşusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Kumkuat nasıl tüketilir, nasıl yenir?

Çincede altın portakal olarak bilinen kumkuat, hem kabuğu hem de çekirdeği ile birlikte tüketilebilir. Ayrıca salatalara, tatlılara hatta yemeklere bile eklenebilir. Genel olarak turşusu ya da reçeli yapılmaktadır. Diğer yandan meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz.

Kumkuatın suyunu içebilmek için bir uğraşa girmeniz gerekmez. Kabuğunu soymak da pek kolay değildir. Meyvenin uç kısmını kestikten sonra emerek içebilirsiniz.

Kumkuat kullanma yöntemleri nelerdir?

Yemek ya da içmek dışında kumkuatı başka yöntemlerle de kullanabilirsiniz. Seçimler yaparken kabuğu sert ve dolgun olanları tercih edin. Olgun olanlar genellikle parlak turuncu bir renge sahiptir. Buzdolabınızda hava almayan kaplara koymalısınız. Böylece iki hafta kadar muhafaza edebilirsiniz.

Kumkuat suyu ev yapımı dondurmalara ilave edilebilmektedir. Ayrıca turta, pasta, kurabiye ya da keklere farklı bir tat katmak için kullanılabilir. Salatalarınızda çiğ olarak dilimleyerek ya da sos olarak üzerine dökebilirsiniz.

Deniz mahsulleriyle de iyi giden kumkuatı, sos haline getirip marine ederek limon yerine kullanabilirsiniz. Et ve tavuk gibi yemekleri fırına atmadan önce üzerinde kumkuat sosu gezdirebilirsiniz.

Kumkuattan çay yapılmıyor fakat diğer bitki çaylarının içerisine biraz ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Oldukça hoş bir aroma katmaktadır. Ayrıca yoğun tadı olmasından dolayı roka ya da hindiba gibi yeşilliklerle birlikte tüketebilirsiniz.

Kumkuatın faydaları nelerdir?

Kumkuatın içeriğinde C vitamini, A vitamini, kalsiyum, magnezyum, demir, manganez ve potasyum başta olmak üzere bol miktarda diyet lifi vardır. Diğer yandan az miktarda B1, B3, B5, B6, B9 ve E vitaminlerini içermektedir. Bakır ve çinko mineral kaynaklarındandır.

Kabuğu ise ayrı bir fayda sağlar. Kabuğu ve tohumları omega 3 içermektedir. Bitkisel bileşenler bakımından fitosteroller, flavonoidler ve uçucu yağlar dâhil olmak üzere zengindir. Kumkuatın vücut için faydaları;

C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapısı vardır,

Sindirim sistemini düzenlediği gibi iyi bir idrar söktürücüdür,

Kanı toksinlerden temizler ve kan dolaşımının aktif bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur,

Damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkları önler,

Diş ve diş eti gibi problemlerin giderilmesinde büyük rol oynar,

Akne ve sivilce başta olmak üzere cilt problemlerine iyi gelir,

Kan yapıcıdır ve kansızlığı önler,

Sinir sisteminin çalışmasını sağladığı gibi stresle başa çıkar,

Mide yanması ve mide bulantısı gibi hatalıkların tedavisinde kullanılır,

Grip, nezle gibi enfeksiyon hastalıklarında tedavi edici bir ilaçtır.

Kumkuat soğuk algınlığına iyi gelir mi?

Turunçgiller familyasına ait olan meyve oldukça güçlü bir C vitamini deposudur. Grip ya da nezle olduğunuzda sabah ve akşam olmak üzere günde iki adet tüketebilirsiniz. Ayrıca meyvenin suyunu da içerek faydalarını görebilirsiniz.

Kumkuat reçeli nasıl yapılır?

Kumkuat tüketiminde en çok tercih edilen yöntemlerden biri de reçelinin yapılmasıdır. Meyve biraz farklı geldiği için çoğu kimse reçelinin nasıl yapıldığını bilmez. Bu yüzden marketlerden almayı tercih eder. Fakat evinizde kolayca kumkuat reçeli yapabilirsiniz.

İlk olarak kumkuatları saplarından ayırın ve bir tencerenin içerisine atın. Tencereye iki bardak su doldurun. Yarım gün bu suyun içerisinde beklemesi gerekiyor fakat 3 saatte bir suyunu değiştirmelisiniz. Bu süre zarfından sonra yumuşayan kumkuatları ikiye bölün ve içerisinden çekirdeklerini çıkarın.

İsterseniz daha minik parçalar halinde ya da olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu parçaları yeniden tencereye yerleştirin ve üzerine toz şeker serpin. Tencerenin kapağını kapatarak ertesi güne kadar bekletin.

Ertesi gün üzerine 1 ya da 1,5 kıvamına göre bardak su ilave ederek yumuşayıncaya kadar karıştırarak kaynatın. Kıvama gelince oda sıcaklığında soğutun. Reçeliniz hazır, bir kavanozun içerisine alarak sabah kahvaltılarında tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kumkuat turşusu nasıl yapılır?

İlk olarak kavanozlarınızı iyice temizleyin. Daha sonra yıkadığınız kumkuatları kabukları ile beraber bu kavanozlara yerleştirin. Üstüne 1 çay kaşığı hardal tohumu, 3 ya da 4 adet karabiber, 2 diş sarımsak, 1 adet defne yaprağı, su ve son olarak 40 gram tuz ekleyin. Kavanozlarınızın ağızlarını iyice kapatın ve beş gün kadar karanlıkta bekletin. Turşunuz hazır, afiyet olsun.

Kumkuat Çiçeği Bakımı

Kumkuat nasıl yetiştirilir?

Kumkuat saksı çiçeği bir meyve ağacı türüdür. Ev, ofis ve işyerleri gibi yaşam alanlarımızı süsleyen meyveli güzel bitkilerdir. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Bulundukları ortama farklı bir hava katarlar.

Kumkuat çiçeği direk gün ışığına maruz kalmamalıdır. Bolca gün ışığını sever. Hızlı büyüyebilmesi için aydınlık yerlere ihtiyaç duyar. Gün ışığı aldığı yöne doğru eğilim gösterebilir. Gün ışığı almayan yönü belirli aralıklarla gün ışığına çevirilmelidir. Böylece çiçeğin bir yöne doğru eğilimi engellenebilir.



Kumkuat çiçeği az ışık aldığı zaman yeteri kadar beslenemez bunun için çiçeklerinde solma ve kararma meydana gelir.

Kumkuat nasıl sulanmalı?

Kumkuat çiçeği, yazın haftada en az 2 kere, kış aylarında ise haftada 1 kere saksı üstten sulanmalıdır. Suyun tüm toprağa ulaşması gerekmektedir. Yazın sulama tekniğinde Pazartesi ve Perşembe günleri tercih edilebilir. Kışın ise sulama tekniğinde Pazartesi günleri tercih edilebilir. Sulama esnasında kullanılan su kabı ölçeği hep aynı olmalı ve çiçeğe dökülen su saksının dibinde en fazla akşam sulamış isek, sabahleyin tabakda biriken su dökülmelidir. Böylelikle bitkinin toprağında koku ve haşerelerin oluşmasına engel olunacaktır. Sulamada temel kural bitkinin toprağı kurudukça su verilmeli, toprağının kuru yada sulu olduğunu anlamamız için, toprağına parmağımıza batırarak kuru veya ıslak olduğunu anlayabiliriz. Islak ise bitkimiz topraktaki suyu henüz bitirememiş olduğundan sulamamızı bir sonraki sulama gününe bırakmalıyız.

Kumkuat nerede yetişir?

Kumkuat çiçeği rüzgar akımı alan yerlerden uzak tutulmalıdır. Kış aylarında çiçeğin bulunduğu ortam sıcaklığı 14 ile 15 derecenin altına düşmemelidir. Rüzgar çiçeğimizi salladığı için bitkinin sapında oynamalar ve toprağın köküne hava akımın girmesine sebep vermektedir. Buda çiçeğimizin ömrünü azalttığı gibi çiçeklerin yapraklarında sararma ve çiçeklerinde solmalara sebep verir. Örneğin : Kapı ağzı ve pencere gibi açılan ve rüzgar alan yerlerden çiçekler kesinlikle uzak tutulmalıdır.



Kumkuat nasıl budanır?

Kumkuat çiçeği dallarının üzerindeki çiçekler solup geçtikten sonra bitkimizin bir daha çiçek açması için solan yaprakları kesilerek budanmalı ve kesilen bölgenin içine hava akımının girmesine engel olmak için, üzeri kapatılmalıdır. Örnek: soğuk silikon, mum yada yakıcı olmayan yapışkanlarla kapatılabilir.



Kumkuat toprağı değiştirme

Kumkuat çiçeğinin toprak değişimi yılda 1 kere Nisan ayında yapılmalıdır. Toprak değiştirirken dikkat edilmesi gereken husus, değiştirmek istediğiniz çiçeğin saksısının en fazla bir numara büyüğüne dikilmelidir.

Kumkuat Vitamin Kullanımı

Kumkuat çiçeğimize, vitamin kullanırken dikkat edilmesi gereken husus, çiçeğimiz yaprakları ve çiçekleri sağlıklı ise bu dönem içerisinde vitamin kullanmak zorunda değiliğiz. Çiçeğimizin çiçekleri solmuş ve budamasını yapmış isek bu dönemde bitkimizin hem çiçek açması hemde gelişmesi için seralar ve mağazalarda satılan çiçek vitaminlerini kullanma koşullarına uyarak bitkimize besin desteği verebiliriz. Örnek: Genelde besinler 1LT suya bir kapak ölçeğinde vitamin dökülür, iyicene karıştırılan suyla vitamin bulunduğu ortamdaki çiçeklere sulamadaki standart ölçeğimizle ilaçlı suyu bitkilerimize onbeş günde bir yada ayda bir uygulayabiliriz.

Kumkuat ışığı sever mi?

Kumkuat çiçeklerimizin yaşam alanlarımızda bulunmasını istiyor ama koyacağımız ortam gün ışığından uzak kalıyor ise bitkilerimizin yapraklarının dökülmesine, çiçeklerinin de açmasına ve sağlıklı kalması için bizlerin bitkilerimize yardımcı olmamız gerekir. Bunun için çiçeklerimizi doğal ortamlarına uygun hale getirmek ve ışık alması için üstünden aydınlatıcılarla destekleyebiliriz. Saksı çiçeklerinin büyük bir bölümü aydınlığı sever, bu gün ışığı olmalı, olmayan bölgelerde ise, aydınlatıcılar ile desteklenmeli. Karanlıkta kalan bitkiler yapraklarını döker, sararmalar ve solmalar oluşur. Daha az ışık alan bitkilere, daha az su verilmelidir.

Kumkuat ye neler zarar verir?

1 - Bitkinin aşırı derecede sulanması

2 - Bitkimizin saksı deliklerinin kapalı olması ve suyun deliklerden tabağına çıkmaması

3 - Hastalanmış bitkinin diğer bitkilere yakın olması

4 - Toprağının kalitesiz olması veya vitaminin yetersiz kalması

5 - Bitkimizin yapraklarında oluşan hastalıklar ve mantarlar Sinek, solucan veya yapışkan gibi pamuksu hastalıklar bitkimize zarar vermektedir.

Bu gibi hastalıkları ve haşereleri bitkimizde gördüğümüzde, ziraat ilaçları satan firmalardan bitkimizden bir yaprak veya toprak götürerek oluşan hastalıkları göre ona uygun ilaçları alıp kullanma klavuzuna uyarak kullanınız.



Kumkuat nasıl çoğaltılır?

Kumkuat çiçeğinin çoğaltılması bitkinin köklerinden ayırma yöntemiyle olur. Bitki köklerinden ayrılıp ufak bir saksıya dikilip sulama ve bakımına devam edilmelidir.